Похоже, Intel начинает поставки ASIC майнеров для добычи биткоинов уже в этом году.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

На днях стало известно, что специалисты Intel примут участие в конференции ISSCC (International Solid-State Circuits Conference) с интригующим докладом Bonanza Mine: An Ultra-Low-Voltage Energy-Efficient Bitcoin Mining ASIC. Ресурс Tom’s Hardware, который первым сообщил о данной находке в расписании конференции, продолжил поиск информации о планах компании в сфере майнинга и обнаружили еще одну очень интересную новость, опубликованную изданием Fox Business. Похоже, Intel уже в ближайшее время начнет поставки своего специализированного оборудования для майнинга биткоинов.

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Как сообщает Fox Business, крупным заказчиком нового майнингового оборудования Intel стала компания GRIID, специализирующаяся на добыче биткоинов. Информацию обнаружили в форме S-4, которая была опубликована в преддверии выхода GRIID на Нью-Йоркскую фондовую биржу. GRIID заключила долгосрочный контракт на поставку интегральных схем специального назначения BMZ2, возможно, аббревиатура расшифровывается как Bonanza Mine. Intel начнет поставлять ASIC майнеры BMZ2 в этом году, контракт предполагает, что GRIID сможет приобретать не менее четверти всех разработанных Intel устройств примерно до середины 2025 года.

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Специалисты считают, что Intel может добиться больших успехов в производстве оборудования для майнинга, одно из явных преимуществ перед конкурентами — собственные производственным мощности с освобождающимися линиями на старых техпроцессах, например, для производства ASIC майнеров можно использовать хорошо известный 14-нм техпроцесс.