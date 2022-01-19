У новых блоков выше не только производительность, но и энергопотребление.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Недавно владельцы новых электромобилей Tesla с радостью заметили обновление аппаратного обеспечения мультимедиа системы — на замену Intel Atom пришла гораздо более производительная связка процессора AMD Ryzen с полноценной дискретной видеокартой на базе графического процессора Navi 23. О каком-либо негативном воздействии такого обновления тогда никто не задумывался, но теперь стало известно, что замена оборудования отразилась на запасе хода некоторых электромобилей.

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Энергопотребление нового блока мультимедиа увеличилось, что в случае с новой базовой версией Tesla Model 3 снижает запас хода от одного заряда на 22 км, до 602 км. Первоначально об этом сообщил ресурс Teslascope на своей странице в Twitter со ссылкой на покупателей новой версии электромобиля, которым потребовалось подтвердить заказ с учетом новых характеристик. В случае с базовой Tesla Model 3 пробег сократился примерно на 3,5%.

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Негативное влияние на запас хода наблюдается не у всех моделей, более подробный отчет приводит ресурс InsideEVs, так для заднеприводной версии Tesla Model 3 изменений нет, а в Model Y новый аккумулятор, что в конечном итоге позволило увеличить запас хода. У Long Range версий Model 3 снижение до 2%, что можно считать незначительным, особенно с учетом гораздо более высокой производительности мультимедиа системы.