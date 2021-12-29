Работа мультимедиа системы стала существенно лучше, повысилась надежность электропитания.

В электромобилях Tesla Model Y и Model 3 американской сборки обнаружили долгожданное обновление мультимедийной системы и 12-вольтового аккумулятора. Эти изменения существенно улучшают производительность и впечатления от электромобилей Tesla, сообщает Electrek. Покупатели первых собранных в Китае электромобилей Tesla Model Y Performance первыми обнаружили применение в блоке мультимедиа Media Control Unit (MCU) процессора и графики от компании AMD.

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Обновление MCU блока положительно отразилось на производительности всей системы, через которую реализовано управление большинством функций электромобиля. Как выяснилось позже, этот неожиданный сюрприз сопровождал не только электромобили Tesla Model Y Performance, но и Model 3, произведенные на гигафабрике компании в Шанхае. Теперь новый MCU блок используется при сборке электромобилей и в США. Другим существенным изменением является отказ от 12-вольтового свинцового аккумулятора, который не отличался высокой надежностью и часто выходил из строя. Теперь в электромобилях используется литий-ионный аккумулятор.