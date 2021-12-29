Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Tesla Model Y/3 американской сборки получили мультимедиа-блок с компонентами AMD и новый аккумулятор
Работа мультимедиа системы стала существенно лучше, повысилась надежность электропитания.
анонсы и реклама
Слив Asus RTX 3060 - дешевле нет нигде
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок

В электромобилях Tesla Model Y и Model 3 американской сборки обнаружили долгожданное обновление мультимедийной системы и 12-вольтового аккумулятора. Эти изменения существенно улучшают производительность и впечатления от электромобилей Tesla, сообщает Electrek. Покупатели первых собранных в Китае электромобилей Tesla Model Y Performance первыми обнаружили применение в блоке мультимедиа Media Control Unit (MCU) процессора и графики от компании AMD.

реклама

Обновление MCU блока положительно отразилось на производительности всей системы, через которую реализовано управление большинством функций электромобиля. Как выяснилось позже, этот неожиданный сюрприз сопровождал не только электромобили Tesla Model Y Performance, но и Model 3, произведенные на гигафабрике компании в Шанхае. Теперь новый MCU блок используется при сборке электромобилей и в США. Другим существенным изменением является отказ от 12-вольтового свинцового аккумулятора, который не отличался высокой надежностью и часто выходил из строя. Теперь в электромобилях используется литий-ионный аккумулятор.

#tesla #электромобили
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Под конец года в Китае заметно вырос спрос на гибридные автомобили
Электромобили и гибриды заняли 26% авторынка Европейского союза
Китайский автопроизводитель электромобилей Nio ищет специалистов для выхода на рынок США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 13-й: Moving Out
91
Доходность майнинга Ethereum обвалились - сроки окупаемости карт RTX 3000 близки к отметке в 2 года
122
Геймерские видеокарты NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ, а флагманы скинули до 50 000р
32
Российские майнеры скупают эффективные в майнинге GeForce RTX 2060S пользуясь новогодними скидками
30
Мобильная GeForce RTX 3080 Ti получит TGP 175 Вт
3
Valve подвела итоги года в Steam, назвав игры с самой большой выручкой
5
Криптовалютные киты начали избавлятся от Ethereum - цена актива упала ниже 3800$
27
Провальная Mass Effect: Andromeda выглядит разочаровывающе с трассировкой лучей в разрешении 8К
20
Главе Intel потребуется десятилетие, чтобы исправить ошибки предшественников
42
28.12 курс Биткоина упал ниже $50 000 – медведи захватили рынок, но в 2022 году быки могут вернуться
17
Эксперты РБК не исключают полного запрета криптовалют в РФ в 2022 году
26
Выясняем, занижает ли NVIDIA производительность видеокарт в новых драйверах
27
3dcenter назвал NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB самой бессмысленной видеокартой за долгое время
20
Обновление 2.4 для бестселлера Genshin Impact обзавелось датой релиза и новыми подробностями
+
Кит вывел Биткоинов на $3.6 млрд, а на заблокированных кошельках остаётся $100 млрд
11
Realme 9 Pro+ 5G появился на сайте сертификации Bluetooth SIG
+
В Сети появились цены Xiaomi 12 и Xiaomi 12X – флагманы будут стоить намного дороже, чем ожидалось
2
Представлен защищённый смартфон Blackview BV8800 стоимостью $300
+
Глава GSC Game World закономерно назвал S.T.A.L.K.E.R. 2 своей самой ожидаемой игрой в следующем году
14
Энергосистема Казахстана оказалась не готова к наплыву майнеров из Китая
8

Популярные статьи

По каким причинам игроки бросают игру World of Tanks и что в ней больше всего их раздражает
138
Подробный гайд по грамотной установке и настройке Windows 10 21H2 на примере моего ПК
84
Почему я в 2022 году не буду покупать флагманы NVIDIA, а Radeon RX 6900XT считаю оптимальным выбором
95
Об NFT простыми словами: почему за это платят миллионы, что это вообще такое и каковы перспективы
34
Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
26
Китай планирует построить космический корабль длиной в милю. А возможно ли это вообще.
10
В ожиданиях 2022-го. Что нового нам принесет следующий год
23
Обзор гравера ЗУБР ЗГ-160 КН41
12
Мои впечатления от игры Borderlands 2
9
В 2022 году миссия NASA Psyche отправится для исследования богатого металлами астероида 16 Psyche
8

Сейчас обсуждают

-=metallist=-
14:37
Лиса (Лена Лисовская) уже рекламировала облачный майнинг - закидали ссаными тряпками и до сих пор вспоминают.
Доходность майнинга Ethereum обвалились - сроки окупаемости карт RTX 3000 близки к отметке в 2 года
Михаил Невский
14:37
да сейчас чем дороже курс не важно по чему - тем больше аудитория) везде лохов можно собрать. Зачем продавать курс за 5 тысяч, если можно за 50 тысяч? Зачем продавать курс за 500 рублей (такие раньше...
Доходность майнинга Ethereum обвалились - сроки окупаемости карт RTX 3000 близки к отметке в 2 года
Диман Чек
14:36
Ваша речь невнятна... выньте хавалдас со рта! Некультурно разговаривать, когда полный рот "мяса"...
Почему я больше никогда не куплю AMD
-=metallist=-
14:35
Кто то может и пойдет, а у кого мозги есть и получше что-нибудь придумают. Вон Ярослав Брин новый курс свой запустил, так у него за пол часа почти 2500 мест в мастер-группу по 200000 руб. купили и еще...
Доходность майнинга Ethereum обвалились - сроки окупаемости карт RTX 3000 близки к отметке в 2 года
Михаил Невский
14:34
Прекрасные новости
Доходность майнинга Ethereum обвалились - сроки окупаемости карт RTX 3000 близки к отметке в 2 года
Barash
14:34
Представляете себе, у Серёги есть родной брат Жека! Такое бывает, правда.
Глава GSC Game World ожидаемо назвал S.T.A.L.K.E.R. 2 своей самой ожидаемой игрой в следующем году
Дмитрий
14:33
Ну всё всем конец
Китайские власти помогут отечественным производителям создать роботов для охраны общественного порядка
-=metallist=-
14:32
... Планета населена роботами...
Доходность майнинга Ethereum обвалились - сроки окупаемости карт RTX 3000 близки к отметке в 2 года
-=metallist=-
14:31
Проснись, Нео)))
Доходность майнинга Ethereum обвалились - сроки окупаемости карт RTX 3000 близки к отметке в 2 года
Дмитрий
14:31
Наконец то криптозима
Биткоин продолжит дешеветь и через 6 месяцев будет стоить 10 000 долларов – аналитики Crypto
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем