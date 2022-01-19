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Arctic сообщила о бракованных партиях термопасты MX-5
Продукция отозвана, но уже могла попасть в продажу. Пострадавшие покупатели могут рассчитывать на замену.
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Arctic сообщила, что в продажу могли поступить бракованные партии термопасты MX-5. После обнаружения проблемы отделом качества компания старалась действовать как можно быстрее и на данный момент все бракованные партии найдены и отозваны, но некоторые дистрибьюторы успели получить некачественную продукцию и могли приступить к ее реализации, а значит кто-то мог получить тюбик с неприятным сюрпризом.

Так выглядит Arctic MX-5 в различных вариантах поставки. Источник: Arctic

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По информации производителя, отличить бракованный вариант можно по аномальной консистенции, может наблюдаться разделение компонентов термопасты. Очевидно, что все это негативно влияет на теплофизические свойства, что можно заметить уже при нанесении. Компания готова заменить бракованные варианты без исключения и в этих целях предоставляет для пострадавших покупателей форму обратной связи. При обращении покупатель должен документально подтвердить факт покупки.

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«…некоторые партии нашей термопасты MX-5 имеют нарушения в консистенции и сроках хранения. В таких продуктах наблюдается повышенное отделение масляной фракции от других компонентов термопасты, что влечет быстрое затвердевание. В результате этого могут возникнуть неблагоприятные последствия и трудности в применении»,

Arctic .
#arctic #термопаста
2
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14:53
"по аномальной консистенции, может наблюдаться разделение компонентов термопасты" Написали, накакали в мешалку походу. Жаль не дописали "по запаху"
Arctic сообщила о бракованных партиях термопасты MX-5
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