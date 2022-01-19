Продукция отозвана, но уже могла попасть в продажу. Пострадавшие покупатели могут рассчитывать на замену.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Arctic сообщила, что в продажу могли поступить бракованные партии термопасты MX-5. После обнаружения проблемы отделом качества компания старалась действовать как можно быстрее и на данный момент все бракованные партии найдены и отозваны, но некоторые дистрибьюторы успели получить некачественную продукцию и могли приступить к ее реализации, а значит кто-то мог получить тюбик с неприятным сюрпризом.

Так выглядит Arctic MX-5 в различных вариантах поставки. Источник: Arctic

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По информации производителя, отличить бракованный вариант можно по аномальной консистенции, может наблюдаться разделение компонентов термопасты. Очевидно, что все это негативно влияет на теплофизические свойства, что можно заметить уже при нанесении. Компания готова заменить бракованные варианты без исключения и в этих целях предоставляет для пострадавших покупателей форму обратной связи. При обращении покупатель должен документально подтвердить факт покупки.