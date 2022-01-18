Предполагаемые названия новых моделей: Radeon RX 6950 XT, RX 6850 XT и RX 6750 XT.

На китайском компьютерном форуме ChipHell заговорили об обновлении видеокарт AMD Radeon RX серии 6000, передает Wccftech. Вчера один из известных инсайдеров @greymon55 уже сообщал об этом, предполагая, что компания выпустит новые модели с более быстрой видеопамятью. Если верить одному из информаторов ресурса ChipHell под псевдонимом wjm47196, такое обновление действительно запланировано приблизительно на второй квартал этого года. По представленной информации, обновлены будут только модели на базе графических процессоров Navi 21 и Navi 22, т.е. Radeon RX 6900 XT, RX 6800/XT и RX 6700 XT. Новые версии будут названы в соответствии со схемой, примененной в новой ноутбучной линейке — к числу в цифровом обозначении добавят цифру 50.

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При этом об обновлении графических процессоров до 6-нм техпроцесса информации нет, а это ведь могло бы принести большую пользу в виде повышенных частот и большей графической производительности. Обновление видеопамяти с более скоростными чипами выглядит не так актуально, ведь у видеокарт есть быстрый кэш Infinity Cache и у старших моделей он присутствует в достаточном объеме: 128 или 96 МБ. Теоретически, обновление видеопамяти могло помочь моделям с графическим процессором Navi 23, где объем Infinity Cache составляет всего лишь 32 МБ, что иногда сказывается на производительности, но об обновлении Radeon RX 6600/XT китайские инсайдеры не сообщают.