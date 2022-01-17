Известный Twitter-инсайдер @greymon55 намекнул на возможность появления обновленных настольных видеокарт Radeon RX серии 6000, сообщает VideoCardz. Пока детали возможного обновления неизвестны, ориентируясь на недавно представленные компанией новинки, можно предположить, в каком направлении AMD могла бы улучшить существующую серию.
реклама
AMD на прошедшей выставке CES 2022 представила множество видеокарт. Была обновлена мобильная линейка Radeon RX серии 6000 и выпущена Radeon RX 6500 XT для настольных ПК. В последней и нескольких ноутбучных моделях использовались чипы памяти GDDR6 со скоростью работы 18 Гбит/с, кроме этого, графический процессор Navi 24 в видеокартах RX 6500 XT выполнен по 6 нм техпроцессу TSMC. Вполне вероятно, что компания захочет постепенно обновить все оставшиеся модели, переведя их на новый техпроцесс и оснастив более быстрой памятью.
Ранее сообщалось, что компания Samsung уже испытывает образцы скоростной памяти GDDR6+ 20 и 24 Гбит/с, но такие чипы, скорее всего, мы увидим только в следующем поколении видеокарт, а сейчас доступны варианты 18 Гбит/с, которые AMD впервые использовала в ограниченной серии видеокарт Radeon RX 6900 XT Liquid Cooling. В свою очередь, переход на 6 нм техпроцесс позволит еще выше поднять частоты графического процессора при сохранении энергопотребления.