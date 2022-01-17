Инсайдеры намекают, что нововведения из недавно представленных моделей для ноутбуков и настольных ПК могут распространиться и на уже выпущенные видеокарты.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

Известный Twitter-инсайдер @greymon55 намекнул на возможность появления обновленных настольных видеокарт Radeon RX серии 6000, сообщает VideoCardz. Пока детали возможного обновления неизвестны, ориентируясь на недавно представленные компанией новинки, можно предположить, в каком направлении AMD могла бы улучшить существующую серию.

реклама

AMD на прошедшей выставке CES 2022 представила множество видеокарт. Была обновлена мобильная линейка Radeon RX серии 6000 и выпущена Radeon RX 6500 XT для настольных ПК. В последней и нескольких ноутбучных моделях использовались чипы памяти GDDR6 со скоростью работы 18 Гбит/с, кроме этого, графический процессор Navi 24 в видеокартах RX 6500 XT выполнен по 6 нм техпроцессу TSMC. Вполне вероятно, что компания захочет постепенно обновить все оставшиеся модели, переведя их на новый техпроцесс и оснастив более быстрой памятью.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Ранее сообщалось, что компания Samsung уже испытывает образцы скоростной памяти GDDR6+ 20 и 24 Гбит/с, но такие чипы, скорее всего, мы увидим только в следующем поколении видеокарт, а сейчас доступны варианты 18 Гбит/с, которые AMD впервые использовала в ограниченной серии видеокарт Radeon RX 6900 XT Liquid Cooling. В свою очередь, переход на 6 нм техпроцесс позволит еще выше поднять частоты графического процессора при сохранении энергопотребления.