Некоторое время назад ресурс ComputerBase сообщал о подготовке компанией Samsung памяти GDDR6+ со скоростью работы до 24 Гбит/с, компания рассказала об этом на своем мероприятии Samsung Tech Day 2021. Тогда не сообщались сроки появления продуктов с новой памятью, можно было предположить, что GDDR6+ получат видеокарты нового поколения в 2022 году.
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Появление тестовых образцов скоростной памяти GDDR6 сегодня заметили в каталоге продуктов Samsung. Twitter-блогер @ Olrak29_ обратил внимание на 16 ГБ комплекты GDDR6 с чипами объемом 2 ГБ и скоростью 20 и 24 Гбит/с. Как отмечает VideoCardz, новые чипы используют тот же корпус 180FBGA, что и чипы GDDR6, например, во флагманских моделях текущего поколения видеокарт AMD Radeon RX 6900 и 6800.
Похоже, что Samsung с новой GDDR6 планирует опередить по скорости GDDR6X память Micron. Вполне вероятно, что будущие видеокарты AMD Radeon с графическими процессорами на базе архитектуры RDNA 3 получат новую скоростную GDDR6 память. Если говорить о том, кто первый представит видеокарту с чипами быстрее 20 Гбит/с, то, по слухам, NVIDIA может в конце января выпустить GeForce RTX 3090 Ti с GDDR6X памятью Micron 21 Гбит/с. Самая быстрая память GDDR6 в текущем поколении видеокарт AMD используется в Radeon RX 6900 XT LC с чипами 18,5 Гбит/с.