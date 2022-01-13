На этот раз Илон Маск примет участие в телефонной конференции.

Tesla назначила 26 января датой публикации квартальных и годовых финансовых отчетов. В этот же день руководство компании проведет конференц-звонок, где ответит на вопросы о финансовых показателях и расскажет о будущем компании. Как сообщает ресурс Electrek в сессии вопросов и ответов примет участие генеральный директор Tesla Илон Маск (англ. Elon Musk). Ранее Маск заявлял, что не будет участвовать в телефонных конференциях по поводу финансовых результатов компании, если только у него не будет каких-то важных новостей. После этого специалист впервые пропустил беседу в октябре. Но в конце прошлого года специалист сообщил в Twitter, что примет участие в ближайшем «включении».

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На этот раз Илон Маск расскажет о новом производственном плане компании, а он обещает быть интересным, ведь к началу производства готовятся два долгожданных проекта — электрический тягач Tesla Semi, который недавно заметили на заводе в Неваде, а также пикап Cybertruck. Подготовка к производству последнего очень затянулась, компании пришлось изменить первоначально планируемые конфигурации, чтобы теперь уже не отставать от конкурентов. Как полагает Electrek, данные о новых конфигурациях и их стоимости будут одними из тем предстоящего мероприятия.