Может быть, хотя бы в бюджетном сегменте доступность игровых видеокарт станет лучше.

Похоже, что достаточно большое количество видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3050 готовится к продаже. Об этом сообщает VideoCardz со ссылкой на китайские СМИ и известный форум Board Channels, где свои насущные дела обсуждают производители и поставщики оборудования. Начало продаж новой бюджетной видеокарты запланировано на 27 января, по приведенной в сообщениях информации, в первой поставке находится достаточно большое количество моделей. Возможно, это связано с тем, что продажи видеокарты начинаются всего за несколько дней до китайского Нового года, когда ожидается снижение производства и поставок.

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Бюджетный вариант GeForce RTX 3050 компания представила на своей пресс-конференции во время выставки CES 2022. Новинка получилась достаточно интересной, в отличие от варианта для ноутбуков, в ней используется более производительный графический процессор GA106 и больше видеопамяти — 8 ГБ GDDR6 с шиной 128 бит. По предположениям, последнее может привлечь к модели майнеров, однако текущая ситуация на криптовалютном рынке не так хороша, чтобы вкладывать деньги в видеокарту с далеко не самой высокой производительностью. Рекомендованная стоимость модели 249 долларов США.