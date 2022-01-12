А это значит, что она совместима с Steam Deck.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Portal 2 прошла проверку Deck Verified — систему оценки совместимости с портативной игровой консолью Steam Deck. На это указывают изменения, зафиксированные платформой Steamdb и отмеченные Twitter блогером @wickedplayer494. Говорится, что Portal 2 — первая игра, прошедшая проверку Deck Verified. Однако представляя систему, Valve показывала снимки, намекающие на полную совместимость с Steam Deck таких игр, как Ghostrunner, Death Stranding и Hades. Вероятно, Portal 2 первой получила отметку совместимости в базе данных Steam.

реклама

По мнению GamingOnLinux, это ожидаемо, поскольку Portal 2 уже достаточно давно работает на Linux без проблем. Однако проверка Deck Verified учитывает не только возможность запуска игры на Linux, но и поддержку самого устройства в целом, оценивается совместимость с контроллером, отсутствие каких-либо других проблем и ошибок, специфичных для этого необычного устройства.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Также стоит отметить, что в феврале 2021 года Portal 2 получила поддержку DXVK для трансляции Direct3D в Vulkan, а не в OpenGL. Аналогичное обновление недавно получили Left 4 Dead 2 и известный киберспортивный шутер Counter-Strike: Global Offensive. Как и Portal 2, эти проекты разработаны Valve и вполне вероятно, что они одними из следующих получат отметки совместимости Deck Verified.