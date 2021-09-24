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Moleculo
Онлайн игры на Linux становятся реальностью — Easy Anti-Cheat теперь поддерживает Wine и Proton
Накануне произошло важное событие для любителей операционных систем Linux и геймеров. Компания Epic Games объявила, что Epic Online Services и античит Easy Anti-Cheat теперь поддерживают работу на Linux через слои совместимости Wine и Steam Proton.
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Доля Linux пользователей среди владельцев персональных компьютеров не так велика, здесь Windows занимает подавляющую часть рынка. Большинство популярных приложений и игр в первую очередь разрабатываются под Windows.

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Гейминг на Linux достаточно хорошо прогрессирует и один из двигателей — это компания Valve, развивающая Proton для запуска Windows игр из библиотеки Steam под Linux, а теперь еще и продвигающая свою портативную игровую консоль Steam Deck с операционной системой на базе Arch Linux. В основе Proton лежит слой совместимости Wine и DXVK для трансляции DirectX вызовов в графический API Vulkan.

OpenClipart-Vectors, Pixabay  

В Linux сохраняется проблема с онлайн играми, популярные приложения для защиты от нечестных игроков не работают в Proton и Wine, поэтому многопользовательские игры, разработанные для Windows, остаются на Linux недоступными. Что касается Easy Anti-Cheat, система защиты существует в версии для Linux, но использоваться может только для Linux нативных игр, а Easy Anti-Cheat для Windows игр не работал в Linux. Но теперь ситуация изменилась.

Разработчики Windows, Linux и macOS, теперь все получают бесплатный доступ к Easy Anti-Cheat, «…разработчики могут активировать поддержку античита для Linux через Wine или Proton всего несколькими щелчками мыши на портале разработчиков Epic Online Services», — говорится в заявлении компании. Под защитой Easy Anti-Cheat находятся такие популярные игры из библиотеки Steam как Apex Legends, Knockout City, Black Desert, Fall Guys, Rogue Company. Они и многие другие теперь смогут работать на Linux, при желании разработчиков, расширяя библиотеку поддерживаемых Steam Deck игр. Если разработчики игр, которых нет в Steam, также внедрят поддержку, то, возможно, получится играть и в другие проекты под защитой Easy Anti-Cheat, например те же Rocket League и Chivalry 2, используя Lutris.

#steam #epic games #игры #linux #macos #онлайн игры
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