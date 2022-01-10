Как ожидалось, цена ощутимо выше рекомендованной AMD.

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На прошлой неделе появились первые слухи о реальной розничной цене новой бюджетной видеокарты AMD Radeon RX 6500 XT. Как бы компания не старалась снизить стоимость этого игрового решения начального класса, в рознице его цена будет ощутимо выше рекомендованного значения 199 долларов США, сообщает Wccftech. Теперь это уже точно подтверждается пресс-релизом на сайте немецкого подразделения ASUS, где представлены видеокарты Radeon RX 6500 XT в фирменном исполнении Dual и TUF Gaming.

ASUS Dual и TUF Gaming Radeon RX 6500 XT. Источник: ASUS

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ASUS Dual Radeon RX 6500 XT это достаточно компактная модель с двухслотовой системой охлаждения. В ней используется два вентилятора Axial-Tech со специальными кольцами для создания направленного потока воздуха. Исполнение TUF Gaming это более производительный вариант, отличающийся повышенной мощностью, частотой графического процессора и более эффективным охлаждением, которое перекрывает уже больше двух слотов расширения. Радиатор здесь массивнее, использует больше тепловых трубок и те же два вентилятора Axial-Tech. Несмотря на большую мощность, вариант TUF Gaming может работать при более низких температурах, чем вариант Dual, сохраняя при этом аналогичный уровень шума, сообщает ASUS.

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Что касается цен и доступности, ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT будет доступна по рекомендованной розничной цене от 334 евро, модель Dual дешевле — от 299 евро. Обе ожидаются в продаже с 19 января.