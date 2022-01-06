Первое знакомство с характеристиками настольной видеокарты AMD Radeon RX 6500 XT позволило выяснить, что она оснащается лишь 4 Гбайт памяти типа GDDR6 и ограничивается 64-разрядной шиной. Описание видеокарты Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming на сайте ASRock добавляет к этому портрету ещё один закономерный штрих – с материнской платой видеокарта обменивается данными по интерфейсу PCI Express 4.0 x4.
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Вряд ли подобное ограничение было реализовано по инициативе самой ASRock, а компания AMD и в этом отношении могла руководствоваться принципом разумной достаточности.
Тем более, что интерфейс PCI Express 4.0 обеспечивает достаточно высокую пропускную способность, и его применение в бюджетном сегменте скорее обусловлено соображениями совместимости с современными материнскими платами, а не потребностью в высокой производительности. В случае с графическим процессором Navi 24, ориентированным на мобильный сегмент, ограничение пропускной способности интерфейса имеет прямое отношение к стремлению снизить энергопотребление.