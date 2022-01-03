Так это или нет, станет известно уже завтра.

Уже завтра AMD расскажет о своих больших планах на 2022 год. В списке ожидаемых объявлений на пресс-конференции к CES 2022 анонс бюджетных графических ускорителей Radeon RX 6500 XT и RX 6400. Инсайдеры уже рассказывали о новинках и раскрыли достаточно информации, в том числе, о применении 6-нм техпроцесса для производства графических процессоров (ГП) Navi 24. Вполне вероятно, что с выходом самых младших решений в линейке Radeon RX 6000 начнется перезапуск серии с обновлением и других ГП Navi 2X, во всяком случае, инсайдеры утверждали о перезапуске мобильных решений.

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Что касается видеокарт Radeon RX 6500 XT и RX 6400, ресурс VideoCardz узнал некоторые детали о характеристиках новинок. Так ГП старшей модели получит игровую частоту 2610 МГц и максимальную частоту 2815 МГц — это приблизительно на 9…10% выше, чем у RX 6600 XT на базе 7-нм чипа Navi 23. Также появилась информация о том, что RX 6500 XT будет использовать чипы памяти GDDR6 18 Гбит/с, это позволит немного компенсировать снижение пропускной способности памяти из-за применения 64-битной шины. Частоты графического процессора RX 6400 пока неизвестны, по слухам, младшая модель получит чипы памяти 16 Гбит/с.