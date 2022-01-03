Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Платформа Gaming Hub в новых смарт-телевизорах Samsung объединит множество облачных игровых сервисов
Первыми партнерами стали NVIDIA GeForce NOW, Stadia и Utomik.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Слив Asus Gaming RTX 3060 - дешевле нет нигде
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
RTX 3060 Ti MSI Gaming подешевела на порядок
-18 000р на MSI RTX 3070
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS

В преддверии выставки CES компания Samsung рассказала о некоторых особенностях нового модельного ряда своих смарт-телевизоров. В смарт-телевизорах Samsung Smart TV 2022 года реализована новая платформа Smart Hub, которая поможет пользователю в подборе и поиске разнообразного контента, одной из категорий Smart Hub стала платформа облачных игр Gaming Hub.

реклама

В Samsung Gaming Hub компания применила свой богатый опыт по созданию передовых технологий для игр. Игровая платформа объединяет все необходимое аппаратное и программное обеспечение под управлением операционной системы Tizen OS, чтобы предоставить геймерам превосходный игровой процесс, который станет исключительным с технологиями повышения качества на базе интеллектуальных алгоритмов в лучших телевизорах Samsung Smart TV. Ко всему прочему, компания говорит о простом подключении контроллеров к игровому центру.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Samsung Gaming Hub это целая игровая экосистема, которая объединит все библиотеки в одной и позволит пользователям выбирать и приобретать новые игры, взаимодействовать с игровым сообществом, смотреть трансляции на YouTube или создавать собственные. На старте партнерами платформы являются сервисы NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia и Utomik. В будущем компания планирует расширять экосистему и заключать новые партнерские соглашения. Игровая платформа Samsung Gaming Hub будет доступна во всем мире в этом году почти на всех моделях Samsung Smart TV 2022 года, сообщается в анонсе Samsung.

#samsung #игры #samsung electronics #облачные игры
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Представлен концепт игрового сервера Alienware Nyx
Представлен Samsung Odyssey Neo G8 - первый в мире 4К монитор с частотой 240 Гц
Раскрыта стоимость Samsung Galaxy S21 FE: от 759 евро за младшую модель
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнер рассказал о 2-кратном падении доходов на ферме по добыче Эфира, состоящей из 371 видеокарты
107
Виталик Бутерин признал ошибки реализации Ethereum 2.0 и назвал ключевую задачу на 2022 год
33
Старые телефоны BlackBerry 4 января перестанут работать
+
Майнер рассказал, может ли добыча Эфира вернуть вложения в ноутбук, стоимостью 200 000 рублей
15
Xiaomi назвала 19 смартфонов, которые первыми получат глобальную MIUI 13 на Android 12
+
Xiaomi представила список глобальных версий смартфонов, которые первыми обновятся до MIUI 13
9
Вышла сборка Descendant 12 на базе Android 12 для POCO F3, POCO X3 и других смартфонов
6
Стоит ли покупать Radeon RX 580 после майнинга в 2022 г – лучший GPU для геймеров в тесте Benchmark
64
Стали известны характеристики смартфона Xiaomi MIX 5: Snapdragon 8 Gen 1 и камера на 100 Мп
1
T-Bao представил миниатюрные ПК на базе Ryzen 9 5900HX с поддержкой трех мониторов 4K
3
Asus признала брак материнской платы ROG Maximus Z690 Hero и запустила программу отзыва
44
Первые 5 минут продаж смарфонов Xiaomi 12 принесли компании почти 300 миллионов долларов
+
Майнер увеличил хешрейт GeForce RTX 3080 Ti до 110 MH/s при помощи прошивки от видеокарты RTX 3090
18
Кооперативная головоломка It Takes Two получила наибольшее количество наград «Игра года»
+
В 2022 году видеокарты не подешевеют, а возврат к рекомендованным ценам затянется на годы – 3DCenter
61
Видеокарта EVGA GeForce RTX 3090 Ti Kingpin получит два 12-контактных разъема питания
14
Авторитетный инсайдер: Modern Warfare II (2022) станет самой мрачной частью Call of Duty
8
Инженер ASUS представил адаптер памяти Wild DDR4 для материнских плат DDR5
13
Появилось фото APU AMD Zen 3 Rembrandt
6
Новые разъемы питания EVGA RTX 3090 Ti обеспечат подачу 1275 Вт
71

Популярные статьи

Поучительный рассказ о том, как я спалил мышь, флешку и USB порт из-за одной простой ошибки
116
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году
30
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 - январь 2022
36
10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 4
7
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: январь 2022
13
Так ли опасны вышки мобильной связи, как об этом говорят, и насколько опасен сам мобильный телефон
32
Простой ремонт китайского блока питания LD-12022
17
Собираем бюджетный игровой ПК для поклонницы Diablo lll и Diablo ll Resurrected
35
Тест и обзор процессорного кулера ID-Cooling SE-226-XT Black
29
Лицензионная Windows 11 CD-KEY стоит всего 15 долларов на праздничной новогодней распродаже

Сейчас обсуждают

Dmitry Mitry
18:07
Да там давно нет никакого геймплея, одно кинцо
Экс-разработчик Call of Duty считает, что серии необходимы глобальные изменения в геймплее
Leshiy2371
18:06
Там упор в 1050Ти. РХ588,к слову, на тех же настройках выдает максимум 73фпс, против 69 у 1050Ти.Зато жрет в 2-3 раза больше. "PS. Кстати самый сложный там, последний 5 акт, там fps сильно ниже будет...
Собираем бюджетный игровой ПК для поклонницы Diablo lll и Diablo ll Resurrected
Эдик
18:05
Оптя а ведь правда....cкакун ты, с уя на уй.... пхахахахав
NVIDIA RTX A2000 в майнинге Ethereum оказалась на 25% эффективнее AMD Radeon RX 6600 XT
Влад Gray
18:05
Сади/Иви 4/4 все бы тянул. Сам на таком сижу 10 лет I5 2500k@4300. Только с ссд, и на 1660s. Да, упирается в процессор и показывает 30 ФПС (местами, но довольно часто в городах и проч.) в РДР2в, в киб...
Собираем бюджетный игровой ПК для поклонницы Diablo lll и Diablo ll Resurrected
Tyison
18:01
Кто в майнинге давно и продавать не будет. Будет держать пока доход превышает расход на электричество. Выигрывает тот, кто держит монеты долгое время.
11 января состоится халфинг Ravencoin, что может привести к исходу майнеров
NONsens
18:00
Я на 5900X, пока жду более новую материнку с ибея и потому не ставлю СВО, поставил древний дешманский IH-4405 - встал как родной без каких-либо переходников, вполне сносно охлаждает. https://overclock...
AMD на CES 2022 представит Ryzen 9 6980HX, Ryzen 9 6900HX, Ryzen 7 6800H и Radeon RX 6850M XT
swr5
17:59
Майки сами неоднократно заявляли, что OEM ключи легальны только на проданных с ними устройствах, отдельно такие ключи не продаются.
Лицензионная Windows 11 CD-KEY стоит всего 15 долларов на праздничной новогодней распродаже
ACDCOVER
17:58
Пострадали больше всего лемминги которые брали 8гиговые огрызки по килобаксу. Хуанг нормально так прикармливает леммингов огрызками со стола :)
Новые разъемы питания EVGA RTX 3090 Ti обеспечат подачу 1275 Вт
Михаил
17:57
Ты тупой? Калькулятором пользоваться не умеешь? RTX A2000 ты еще иди ее купи хоть где нибудь https://market.yandex.ru/product--videokarta-6-gb-pny-quadro-rtx-a2000-vcnrtxa2000-sb-oem/1449727554?cpa=1...
NVIDIA RTX A2000 в майнинге Ethereum оказалась на 25% эффективнее AMD Radeon RX 6600 XT
Вадим_Андреев
17:55
На такой комп хватит и 350 вт. Я понимаю, что сарказм=). Просто там был уже этот БП, а так-то и вентиляторов в корпус на такой комп можно было по факту ставить вообще ни одного, ну максимум пару, ника...
Собираем бюджетный игровой ПК для поклонницы Diablo lll и Diablo ll Resurrected
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем