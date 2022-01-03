Первыми партнерами стали NVIDIA GeForce NOW, Stadia и Utomik.

В преддверии выставки CES компания Samsung рассказала о некоторых особенностях нового модельного ряда своих смарт-телевизоров. В смарт-телевизорах Samsung Smart TV 2022 года реализована новая платформа Smart Hub, которая поможет пользователю в подборе и поиске разнообразного контента, одной из категорий Smart Hub стала платформа облачных игр Gaming Hub.

реклама

В Samsung Gaming Hub компания применила свой богатый опыт по созданию передовых технологий для игр. Игровая платформа объединяет все необходимое аппаратное и программное обеспечение под управлением операционной системы Tizen OS, чтобы предоставить геймерам превосходный игровой процесс, который станет исключительным с технологиями повышения качества на базе интеллектуальных алгоритмов в лучших телевизорах Samsung Smart TV. Ко всему прочему, компания говорит о простом подключении контроллеров к игровому центру.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Samsung Gaming Hub это целая игровая экосистема, которая объединит все библиотеки в одной и позволит пользователям выбирать и приобретать новые игры, взаимодействовать с игровым сообществом, смотреть трансляции на YouTube или создавать собственные. На старте партнерами платформы являются сервисы NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia и Utomik. В будущем компания планирует расширять экосистему и заключать новые партнерские соглашения. Игровая платформа Samsung Gaming Hub будет доступна во всем мире в этом году почти на всех моделях Samsung Smart TV 2022 года, сообщается в анонсе Samsung.