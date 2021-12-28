Энергопотребление также вырастет.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Новая флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti для настольных систем уже засветилась в Китае, но это не единственное обновление в линейке дискретных видеокарт Ampere. Если верить слухам, мобильные варианты также будут обновлены, в том числе, для ноутбуков запланирована новая флагманская видеокарта GeForce RTX 3080 Ti. Ее технические характеристики еще полностью не подтверждены, но ресурс VideoCardz сообщает, что это будет первая мобильная модель GeForce, которая получит 16 Гбит/с чипы памяти GDDR6, текущий флагманский мобильный графический ускоритель RTX 3080 комплектуется чипами 14 Гбит/с.

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Максимальное энергопотребление GeForce RTX 3080 Ti увеличится до 175 Вт. У текущей флагманской модели этот показатель изменяется от 150 Вт до 165 Вт, в зависимости от заложенных производителем характеристик и настройки работы технологии NVIDIA Dynamic Boost 2.0.

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Также источник сообщает о GeForce RTX 3070 Ti, ожидается, что модель получит 8 ГБ видеопамяти GDDR6 и максимальный TGP до 150 Вт, однако подробностей о данной модели пока не поступает. Презентацию новых видеокарт должны провести во время выставки CES 2022.