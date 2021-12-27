Неожиданный прирост производительности заметили в процессе сравнительного тестирования.

Ресурс Phoronix в одном из сравнительных тестов различных версий ядра Linux и драйверов Mesa обнаружил увеличение производительности APU компании AMD с встроенной графикой Vega. Как объясняет автор тестирования, это неожиданно, поскольку поддержка графики Vega уже является достаточно зрелой и никаких изменений в ядре для повышения производительности не планировалось. Еще более странно то, что для дискретной графики AMD никаких улучшения заметить не удалось.

Сравнение Linux 5.15 и 5.16 для AMD Ryzen 5 5500U. Источник: Phoronix

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Современные APU для ноутбуков AMD Ryzen 7 5850U (семейство Cezanne U, Zen 3) и Ryzen 5 5500U (семейство Lucienne, Zen 2) показали существенный прирост производительности с ядром Linux 5.16. Если говорить о Ryzen 7 5850U, с одной стороны, в тяжелых графических приложениях практически никаких изменений не наблюдается, например, скорость масштабирование изображения с Vulkan реализациями RealSR и Waifu2x не изменилась. С другой стороны, в менее требовательных играх и приложениях прирост достигает 28% — именно настолько выросла кадровая частота в игре Xonotic. В целом, производительность улучшилась на 10…20%. Прирост для Ryzen 5 5500U меньше, но все еще значителен, приблизительно до 14%. Полные массивы результатов бенчмарков размещены на платформе OpenBenchmarking для AMD Ryzen 7 5850U и Ryzen 5 5500U.