Сообщается, что адреса Steam могли попасть в список фильтрации «Великого китайского фаервола».

В сети появляются сообщения о внесении адресов игрового сервиса Steam компании Valve в список блокировки системы интернет-фильтрации «Золотой щит», которая также известна под названием «Великий китайский фаервол». Информация появилась в социальной сети Twitter и на страницах крупных сообществ, среди них и Reddit. Ясность в ситуации пока не достигнута, по одной из версий, полностью Steam все еще не заблокирован — об этом сообщает ресурс SteamDB на своей странице в Twitter. Новостей от компании Valve пока не поступает.

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Доступной для пользователей из Китая остается локальная версия игрового сервиса, которая была создана Valve совместно с китайскими компаниями. Steam China заработал в феврале этого года и объединил отдельные лаунчеры специальных версий игр Valve для этого региона в один удобный клиент. По набору функций Steam China уступает глобальной версии, кроме этого, библиотека игр сейчас насчитывает менее 100 проектов, перед появлением в Steam China игры должны пройти проверку регулирующих органов по определенным критериям, это зачастую требует внесения большого количества изменений.