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С праздничным обновлением в электромобилях Tesla появился режим громкоговорителя
Можно поздравлять окружающих на улице не выходя из салона, полезная функция в текущих условиях.
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В очередном обновление прошивки электромобили Tesla получили не только важные исправления, но и необычные функции, которыми разработчики, вероятно, хотят поднять настроение автовладельцам перед праздниками. Недавно ресурс Electrek отмечал появление режима «Световое шоу», а также нескольких игр, в числе которых Sonic the Hedgehog. Теперь специалисты сообщают, что электромобили Tesla можно использовать в качестве громкоговорителя, режим называется «Мегафон».

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Пользоваться громкоговорителем можно на электромобилях 2019 года выпуска и новее, только у этих моделей есть внешний динамик, стандартная функция которого — предупреждение пешеходов. В прошлогоднем праздничном обновлении Tesla добавила бортовой мультимедиа-системе функцию «Бумбокс», которая позволяет владельцам воспроизводить через этот динамик заранее записанные звуки. В обновлении этого года автопроизводитель добавляет к функции «Бумбокс» опцию «Мегафон» и похоже, что в ней доступны даже какие-то голосовые эффекты.

#tesla #электромобили #приколы
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