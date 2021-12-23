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В сети появились предполагаемые спецификации процессоров AMD Ryzen Threadripper PRO 5000WX
С количеством ядер, частотами и энергопотреблением.
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Сомнений в намерениях AMD выпустить новую линейку процессоров Ryzen Threadripper 5000 практически не осталось, за последние несколько недель появился целый ряд подтверждений подготовки нового поколения процессоров для рабочих станций, сегодня эстафету принял ресурс Igor’s LAB и опубликовал предполагаемые спецификации пяти моделей PRO WX, которыми, судя по всему, и ограничится новая линейка.

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В соответствии со списком, серия AMD Ryzen Threadripper 5000 может объединить процессоры с количеством ядер от 12 до 64. Значение TDP для каждой модели составляет 280 Вт, а пиковая частота — 4550 МГц. Энергопотребление на уровне P0 от младшей до старшей модели варьируется в диапазоне от 170 до 260 Вт, при этом базовая частота младшей модели 4100 МГц, а старшей — 2700 МГц. Похоже, что никакого 3D V-Cache не ожидается, в соответствии с представленной информацией, флагманский 64-ядерный и 128-поточный процессор получит 256 МБ кэш памяти 3-го уровня, как и у флагмана 3000-серии. Все процессоры предназначены для установки в сокет sWRX8.

Часть предполагаемых спецификаций. Источник: Igor's Lab
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По слухам, AMD Ryzen Threadripper PRO WX 5000 будет запущен в марте 2022 года, а анонс может состояться 4 января во время выставки CES 2022, отмечает VideoCardz. Компания готовит много интересного и даже затронет на предстоящем мероприятии процессоры Zen 4, вполне вероятно, что и новым Threadripper уделят внимание.

#amd #процессоры #amd ryzen #amd ryzen threadripper
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