Следующий год для компании должен быть интересным.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Технический директор AMD Марк Пейпермастер (англ. Mark Papermaster) в интервью Forbes раскрыл некоторые детали выступления компании на выставке CES 2022, отмечает VideoCardz. Инсайдеры уже составили длинные списки возможных анонсов компании, но не все ожидали, что AMD затронет в предстоящей презентации решения на базе совершенно новой архитектуры Zen 4.

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Как отметил Пейпермастер в ответе на один из вопросов журналиста Энтони Лизера (англ. Antony Leather), некоторую информацию о Zen 4 компания действительно собирается предоставить на CES 2022. Конечно, не стоит ожидать больших подробностей, компания будет готовить нас к выпуску нового поколения продуктов на протяжении практически всего следующего года. Официально дата релиза неизвестна, но считается, что это произойдет не раньше третьего квартала 2022 года.

«Что касается предстоящего поколения — я [Марк Пейпермастер] ориентируюсь на выставку CES в январе. Мы рады раскрыть некоторые дополнительные подробности о наших новых продуктах, которые обеспечат феноменальный пользовательский опыт, и, как мы уже говорили, в дальнейшем по мере развития событий, мы раскроем больше деталей о Zen 4, некоторые из них будут упомянуты на CES, а другие будут объявлены в течение 2022 года. Это будет очень интересный год для AMD». — Марк Пейпермастер, Forbes

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Вероятно, AMD расскажет о главных изменениях в архитектуре или, по крайней мере, намекнет на какие-то ключевые особенности Zen 4, чтобы привлечь больше внимания к будущим процессорам.