Известный инсайдер с французской платформы скидок предсказал новый список бесплатных игр на следующий месяц.

Пользователь платформы акций и скидок Dealabs, известный под псевдонимом Billbil-kun, назвал тройку игр, которые могут стать следующими бесплатными предложениями в рамках игровой подписки PlayStation Plus. Billbil-kun заработал хорошую репутацию, точно предсказывая игровые подборки уже на протяжении пяти месяцев, однако слухи есть слухи и к этой информации стоит относиться с осторожностью.

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Пользователь сообщает, что в январе подписку PlayStation Plus пополнит ролевая игра Persona 5 Strikers, научно-фантастический шутер Deep Rock Galactic с космическими гномами и процедурно генерируемыми уровнями, а также гоночный симулятор DIRT 5, где можно будет погрузиться в гонки по бездорожью. Подборка игр PlayStation Plus должна обновиться 4 января. Официально список игр должны раскрыть на следующей неделе, как правило, это происходит в последнюю среду месяца, поэтому подтверждение или опровержение представленного списка стоит ожидать 29 декабря.