Хороший ассортимент и хорошие цены.

В каталоге BestBuy появились цены на процессоры Core 12-го поколения с заблокированным множителем в коробочном варианте поставки. На сайте перечислены не все ожидаемые модели, но их достаточно, чтобы сформировать представление о ценовой политике Intel в отношении процессоров Alder Lake-S среднего и начального уровня, сообщает VideoCardz.

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На текущий момент BestBuy оценивает 16-ядерный и 24-поточный Core i9-12900 от $530 до $510 в зависимости от наличия встроенной графики. Это приблизительно на $60 дешевле разблокированного Core i9-12900K. Intel также готовит 12-ядерный и 20-поточный Core i7-12700, который оценивается в $360. В каталоге присутствуют различные варианты 6-ядерных и 12-поточных Core i5 с и без встроенной графики. Цены варьируются от $180 за Core i5-12600 до $140 за Core i5-12400F. В сегменте начального уровня 4-ядерный процессор Intel Core i3-12100 стоит $110, вариант с встроенной графикой на $30 дороже. Двухъядерный Pentium G7400 стоит $80 долларов, а Celeron G6900 — $60.