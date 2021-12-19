Поставки двух первых моделей уже начались.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Компания SAPPHIRE Technology созрела для выхода на рынок необслуживаемых систем жидкостного охлаждения класса All-in-One (AIO) для процессоров. Среди видеокарт компании уже есть модели с жидкостным охлаждением, например, под брэндом TOXIC компания выпустила Radeon RX 6900 XT, помнится, жидкостным охлаждением SAPPHIRE оснащала и свою TOXIC версию Radeon X1900 XTX в далеком 2006 году. Теперь AIO решения SAPPHIRE можно использовать и для охлаждения процессоров.

реклама

SAPPHIRE представила два варианта AIO-систем NITRO+, S360-A и S240-A, в названии отражается типоразмер радиатора. Как отмечает компания, в системах охлаждения используются охлаждающие моноблоки с насосами Asetek 7-го поколения. В этом поколении на 15% улучшены тепловые характеристики и внедрена система контроля температуры с динамическим изменением скорости вращения насоса.

К другим особенностям и достоинствам своих решений SAPPHIRE относит гибридные лопасти вентиляторов NITRO+ Hybrid Fan Blade, высококачественные EPDM-трубки с нейлоновой оплеткой, уникальный дизайн крышки насоса «паук» и красивую ARGB-подсветку моноблока и вентиляторов, настройка которой поддерживается программным обеспечением сторонних производителей.

анонсы и реклама Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3070 со скидкой 7000р Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен Все RTX 3090 стоят намного более 300000р MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Геометрия гибридных лопастей вентиляторов оптимизирована для высокого давления при низком уровне шума, компания заявляет, что применение NITRO+ Hybrid Fan Blade позволило снизить температуру на 4°C, а шум на 5 дБА, по сравнению с другими вентиляторами. Скорости вентиляторов и насоса можно регулировать.