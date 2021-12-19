Компания SAPPHIRE Technology созрела для выхода на рынок необслуживаемых систем жидкостного охлаждения класса All-in-One (AIO) для процессоров. Среди видеокарт компании уже есть модели с жидкостным охлаждением, например, под брэндом TOXIC компания выпустила Radeon RX 6900 XT, помнится, жидкостным охлаждением SAPPHIRE оснащала и свою TOXIC версию Radeon X1900 XTX в далеком 2006 году. Теперь AIO решения SAPPHIRE можно использовать и для охлаждения процессоров.
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SAPPHIRE представила два варианта AIO-систем NITRO+, S360-A и S240-A, в названии отражается типоразмер радиатора. Как отмечает компания, в системах охлаждения используются охлаждающие моноблоки с насосами Asetek 7-го поколения. В этом поколении на 15% улучшены тепловые характеристики и внедрена система контроля температуры с динамическим изменением скорости вращения насоса.
К другим особенностям и достоинствам своих решений SAPPHIRE относит гибридные лопасти вентиляторов NITRO+ Hybrid Fan Blade, высококачественные EPDM-трубки с нейлоновой оплеткой, уникальный дизайн крышки насоса «паук» и красивую ARGB-подсветку моноблока и вентиляторов, настройка которой поддерживается программным обеспечением сторонних производителей.
Геометрия гибридных лопастей вентиляторов оптимизирована для высокого давления при низком уровне шума, компания заявляет, что применение NITRO+ Hybrid Fan Blade позволило снизить температуру на 4°C, а шум на 5 дБА, по сравнению с другими вентиляторами. Скорости вентиляторов и насоса можно регулировать.