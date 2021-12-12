Модель заметили в Geekbench, судя по характеристикам, она является урезанной GeForce RTX 3050 и показывает неплохую производительность относительно предшественников.

В начале следующего года ожидается крупное обновление мобильных платформ. Кажется, что среди огромного количества слухов пока еще не упоминалась дискретная мобильная видеокарта NVIDIA GeForce MX550. Как считает китайский ресурс ITHome, именно эта модель появилась в базе данных Geekbench. Неопознанная видеокарта с 2 ГБ видеопамяти GDDR6 была протестирована в составе ноутбука на базе процессора Intel Core i7-1260P семейства Alder Lake.

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Согласно данным Geekbench, предполагаемая NVIDIA GeForce MX550 использует графический процессор (ГП) с 16-ю вычислительными блоками Streaming Multiprocessor (SM), что в соответствии с архитектурой NVIDIA Ampere говорит о наличии 2048 CUDA-ядер — это столько же, сколько в ГП GA107 мобильной RTX 3050. Как отмечает ITHome, учитывая, что MX450 был урезанной версией GTX 1650, вполне ожидаемо, что MX550 использует тот же ГП, что и RTX 3050. Однако MX550 получает меньше видеопамяти, всего лишь 2 ГБ, вполне вероятно, что шину также урезали до 64-бит. Максимальная частота ГП составила 1500 МГц.

Средние данные по всей базе. Источник: Geekbench OpenCL

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Видеокарта набрала в OpenCL бенчмарке 39124 баллов — это намного больше, чем у NVIDIA GeForce MX450, оценка которой варьируется в пределах от 27000 до 33000 баллов. Статистика с усредненными результатами OpenCL говорит, что ожидаемая производительность MX550 близка к уровню GTX 1650 Ti Max-Q. Презентация модели может состояться на выставке CES 2022.