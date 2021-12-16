Оно может относиться к пятому поколению видеокарт Intel Arc.

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В новом тестовом графическом драйвере Intel версии 30.0.101.9999 для компактных устройств Intel NUC 11-го поколения ресурс VideoCardz обнаружил упоминание неизвестных графических процессоров под кодовым именем Elasti. Отмечается, что это имя ранее называл известный инсайдер Moore’s Law Is Dead, по его версии оно имеет отношение к графическим процессорам следующего поколения Intel DG3. В соответствии с официально опубликованным планом выпуска продуктов, линейка графических ускорителей Intel DG3 должна получить название Battlemage, возможная связь этих названий пока остается загадкой. Тестовый драйвер содержит два графических процессора Elasti.

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С другой стороны, некоторое время назад компания Intel в своем официальном Twitter @IntelGraphics предлагала подписчикам угадать имя линейки графических процессоров Arc 5-го поколения. Сотрудники компании решили подсказать первую букву имени линейки и это была буква E. Может быть, Elasti это имя 5-го поколения видеокарт Arc. Хотя на первый взгляд оно никак не вписывается в названия других поколений: Alchemist, Battlemage, Druid и Celestial.