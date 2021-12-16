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Результаты тестов мобильных процессоров Intel Alder Lake в Geekbench сравнили в одной таблице
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Одной из тем презентации Intel на грядущей выставке CES 2022 должны стать мобильные процессоры Alder Lake. В данном сегменте эффект от гибридной архитектуры нового поколения процессоров может быть наиболее ощутим как с точки зрения производительности, так и автономности. Множество моделей за прошедшие недели отметились в базе данных бенчмарка Geekbench и ресурс VideoCardz использовал эту информацию для создания сводной таблицы с главными моделями мобильной линейки Alder Lake серии H для геймерских устройств и P для легких ноутбуков. По данным ресурса, процессоры из этих серий будут представлены на CES 2022, поскольку о вариантах M и S для ультра-компактных и сверх-производительных ноутбуков пока информации нет.

Источник: VideoCardz

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В таблице представлены 9 моделей и их средние баллы в Geekbench, как отмечает VideoCardz, стоит уделить внимание моделям Core i5-12500H и Core i7-12650H, при равном общем количестве ядер у Core i7 больше производительных. Хотя некоторые результаты могут быть заниженными, прошлые сравнения показывали, что даже инженерные образцы новинок могут быть гораздо производительнее мобильных процессоров прошлых поколений.

#intel #процессоры #intel alder lake
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