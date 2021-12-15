Однако выход этой видеокарты все еще под вопросом.

Вчера в сети появилась информация о возможных изменениях в планах компании NVIDIA по выпуску новых видеокарт. Официально NVIDIA не объявляла о подготовке обновления производительных моделей GeForce RTX 30 серии, однако инсайдеры уже неоднократно сообщали о новых версиях RTX 3090 Ti, RTX 3070 Ti 16 ГБ и RTX 3080 12 ГБ. Если ситуация с первыми двумя моделями была достаточно подробно описана вчера, то выход новой RTX 3080 12 ГБ теперь под вопросом. VideoCardz сообщает , что графические процессоры для новой RTX 3080 12 ГБ уже были распространены среди партнеров по платам, однако ресурс не может подтвердить, была ли подготовка видеокарты в конечном итоге отменена или перенесена.

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По данным ресурса, LHR (Lite Hash Rate) вариант GeForce RTX 3080 12 ГБ будет на 20% быстрее в майнинге по алгоритму Ethash. Скорость увеличится до 52 МХ/с, производительность стандартного варианта находится на уровне 43 МХ/с. Прирост достигается за счет более широкой 384-битной шины памяти и, как следствие, более высокой пропускной способности 912 ГБ/с. Увеличение объема памяти окажет влияние на TDP видеокарты, который увеличится приблизительно до 350 Вт и будет практически таким же, как и у Ti версии видеокарты. Также ресурс подтверждает, что графический процессор для RTX 3080 12 ГБ получил 8960 CUDA-ядер, что больше чем у стандартного варианта.