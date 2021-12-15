Вчера в сети появилась информация о возможных изменениях в планах компании NVIDIA по выпуску новых видеокарт. Официально NVIDIA не объявляла о подготовке обновления производительных моделей GeForce RTX 30 серии, однако инсайдеры уже неоднократно сообщали о новых версиях RTX 3090 Ti, RTX 3070 Ti 16 ГБ и RTX 3080 12 ГБ. Если ситуация с первыми двумя моделями была достаточно подробно описана вчера, то выход новой RTX 3080 12 ГБ теперь под вопросом. VideoCardz сообщает, что графические процессоры для новой RTX 3080 12 ГБ уже были распространены среди партнеров по платам, однако ресурс не может подтвердить, была ли подготовка видеокарты в конечном итоге отменена или перенесена.
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По данным ресурса, LHR (Lite Hash Rate) вариант GeForce RTX 3080 12 ГБ будет на 20% быстрее в майнинге по алгоритму Ethash. Скорость увеличится до 52 МХ/с, производительность стандартного варианта находится на уровне 43 МХ/с. Прирост достигается за счет более широкой 384-битной шины памяти и, как следствие, более высокой пропускной способности 912 ГБ/с. Увеличение объема памяти окажет влияние на TDP видеокарты, который увеличится приблизительно до 350 Вт и будет практически таким же, как и у Ti версии видеокарты. Также ресурс подтверждает, что графический процессор для RTX 3080 12 ГБ получил 8960 CUDA-ядер, что больше чем у стандартного варианта.