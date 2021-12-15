Всего через 14 месяцев после выпуска DDR5 DRAM в октябре 2020 года, южнокорейская компания SK hynix Inc объявила сегодня о начале поставок первых в отрасли образцов памяти DDR5 с чипами плотностью 24 гигабит. Для производства 24-гигабитных чипов используется технология 1Ynm с литографией в жестком ультрафиолете.
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Увеличение плотности сопровождается увеличением скоростных показателей чипов до 33% и снижением энергопотребления на 25%, в последнем случае сравнение проводилось с существующими продуктами той же емкости. Первые модули с 24-гигабитными чипами объемом 48 и 96 ГБ будут поставляться в облачные центры обработки данных для высокопроизводительных серверов, реализующих задачи с обработкой больших объемов информации, такие как приложения с искусственным интеллектом, машинное обучение, а также приложения для метавселенных.
Ко всему прочему, SK hynix удалось повысить эффективность производства, как ожидается, это позволит сократить выбросы углерода, что является важным для устойчивого развития компании и соответствия аспектам управления ESG (Environmental, Social and corporate Governance).