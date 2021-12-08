TUL Corporation сообщила о сотрудничестве с производителем механических клавиатур Ducky для выпуска под брэндом PowerColor специальной версии клавиатуры Ducky One 2 SF RGB. Это компактный вариант формата 65%, который позволит освободить больше пространства на игровом / рабочем месте и при этом не ограничит геймеров и стримеров в функциональных возможностях. Дополнительные функции каждой клавиши нанесены на ее боковой фронтальной грани. В дизайне клавиатуры присутствуют характерные для линейки PowerColor Red Devil детали — цветовое оформление и символика. Первые покупатели клавиатуры бесплатно получат сменный «демонический» кейкап (клавиша) ручной работы Red Devil Keycap стоимостью $49,99.
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В клавиатуре PowerColor x Ducky One 2 SF RGB применяются долговечные механические переключатели Kailh BOX White или Brown с ресурсом 50 млн нажатий и качественными кейкапами из PBT-пластика. Каждая клавиша имеет независимую RGB-подсветку, которая поддерживает 16,8 млн цветов — это открывает практически неограниченные возможности для индивидуальных цветовых комбинаций и динамических эффектов. Поддерживаются технологии Anti-ghosting и N-key rollover, позволяющие одновременно нажимать большое количество клавиш. На некоторых клавишах выгравированы граффити, созданные в сотрудничестве с известным тайваньским граффити-художником SEAZK.
В комплекте с PowerColor x Ducky One 2 SF поставляется съемный кабель USB-C, дополнительные клавиши и съемник Ducky.