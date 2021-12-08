Презентация на следующей неделе.

OPPO объявила о разработке собственного нейронного процессора (англ. Neural Network Processor, NPU) под названием MariSilicon X, сообщает MyDrivers со ссылкой на Twitter компании. Торговая марка MariSilicon была зарегистрирована в 2020 году, название образовано из двух слов Mariana и Silicon, где Mariana является отсылкой к Марианской впадине (англ. Mariana Trench) — самой глубокой точке на Земле. Как объясняет ресурс, название должно намекать нам на сложность разработки чипа, который использует 6-нм техпроцесс TSMC, отмечает MyDrivers. Подробная информация о процессоре будет представлена на мероприятии OPPO Inno Day 14 декабря.

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Предполагается, что новый NPU компании OPPO позволит существенно улучшить качество съемки за счет использования возможностей искусственного интеллекта (ИИ). Объединение процессора обработки изображений (англ. Image Signal Processor, ISP) и NPU позволит последнему получить прямой доступ к конвейеру данных ISP и обрабатывать их в реальном времени, что открывает широкие возможности интеллектуальной обработки не только фотографий, но и видео в реальном времени. Накануне OPPO продемонстрировала смартфон, оснащенный выдвижной камерой с сенсором 1/1,56″ и 50-мм объективом.