Важная веха в 25-летней истории компании.

Поставщик решений для хранения данных Marvell в следующем месяце отгрузит свой 5-миллиардный контроллер для жестких дисков. Это важное событие в 25-летней истории компании, которое свидетельствует о долговечности бизнеса и подчеркивает приверженность к постоянным вложениям в разработку передовых решений для удовлетворения растущих требований к емкости систем хранения.

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Распространение облачных технологий, электронной коммерции, искусственного интеллекта и 5G увеличивает потребности центров обработки данных в зеттабайтных хранилищах, создание которых требует все более совершенных жестких дисков. Marvell обеспечивает развитие систем хранения данных во множестве сегментов, от периферийных вычислений до облака, благодаря передовой архитектуре, разработанной с учетом лучших в своем классе показателей плотности и площади, надежности передачи данных и энергопотребления. Marvell предлагает комплексный набор решений Bravera для контроллеров и предусилителей жестких дисков. Портфель разработок компании насчитывает 1500 патентов, связанных с жесткими дисками, и 18 поколений интеллектуальных решений Read Channel для обработки цифровых и смешанных сигналов с коррекцией ошибок и эффективными методам цифровой фильтрации.

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«Поставка компанией Marvell 5 миллиардов контроллеров для жестких дисков — не малый подвиг, позволяющий за это время поставить около 4,9 зеттабайт. Это достижение является свидетельством приверженности и лидерства компании в развитии технологии жестких дисков», — сказал Джон Чен (англ. John Chen), вице-президент исследовательской и консалтинговой фирмы в области хранения данных TRENDFOCUS.