Перерыв между докладами минимальный.

К докладам Intel, AMD и NVIDIA на предстоящей выставке CES (Consumer Electronics Show) 2022 будет приковано большое внимание не только специалистов, но и множества обычных пользователей, ожидающих свежих анонсов. На сегодняшний день все три компании подтвердили свое участие в мероприятии, все они выступят в один и тот же день, 4 января, сообщает VideoCardz. Марафон начнет AMD, доклад компании запланирован на 07:00 PST (тихоокеанское стандартное время). Переварить информацию нужно будет быстро, уже в 8:00 PST начнется доклад NVIDIA, а на 10:00 PST запланировано выступление Intel.

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Любители игр ожидают от компаний множества анонсов в игровом сегменте. Среди возможных тем мероприятия обновление видеокарт и/или процессоров для настольных и мобильных платформ от всех трех компаний. Особый интерес вызывает компания Intel, которая возвращается на рынок высокопроизводительной дискретной графики. От AMD ждут информации о процессорах Zen3 семейства Vermeer с увеличенной кэш-памятью 3D V-cache и новых APU семейства Rembrandt с графикой RDNA 2 и поддержкой памяти DDR5. Возможен анонс бюджетных настольных графических ускорителей, которых так не хватает в текущей ситуации на рынке, инсайдеры обещают старт продаж уже в январе. Выставка CES 2022 должна быть очень интересной.