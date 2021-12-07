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NVIDIA выступит на CES 2022 в один день с Intel и AMD
Перерыв между докладами минимальный.
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К докладам Intel, AMD и NVIDIA на предстоящей выставке CES (Consumer Electronics Show) 2022 будет приковано большое внимание не только специалистов, но и множества обычных пользователей, ожидающих свежих анонсов. На сегодняшний день все три компании подтвердили свое участие в мероприятии, все они выступят в один и тот же день, 4 января, сообщает VideoCardz. Марафон начнет AMD, доклад компании запланирован на 07:00 PST (тихоокеанское стандартное время). Переварить информацию нужно будет быстро, уже в 8:00 PST начнется доклад NVIDIA, а на 10:00 PST запланировано выступление Intel.

Источник: VideoCardz, NVIDIA и CES 2022

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Любители игр ожидают от компаний множества анонсов в игровом сегменте. Среди возможных тем мероприятия обновление видеокарт и/или процессоров для настольных и мобильных платформ от всех трех компаний. Особый интерес вызывает компания Intel, которая возвращается на рынок высокопроизводительной дискретной графики. От AMD ждут информации о процессорах Zen3 семейства Vermeer с увеличенной кэш-памятью 3D V-cache и новых APU семейства Rembrandt с графикой RDNA 2 и поддержкой памяти DDR5. Возможен анонс бюджетных настольных графических ускорителей, которых так не хватает в текущей ситуации на рынке, инсайдеры обещают старт продаж уже в январе. Выставка CES 2022 должна быть очень интересной.

#amd #intel #nvidia #ces #мероприятия #consumer electronics show
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Юрий Меркулов
12:49
Ваше сообщение ключевое. Лайк. Все упирается в цены и окупаемость. Да, асики сделали под эфир, но они конских денег стоят. ПОКА (не знаю как будет через год) все равно выгодней майнить на видеокартах....
«Бомба сложности» в сети Ethereum откладывается на 6 месяцев, а PoS может быть перенесён на 2023
Александр Владимирович
12:48
Летом с видеокартами на эфире думаю останутся только те у кого бесплатная розетка.
«Бомба сложности» в сети Ethereum откладывается на 6 месяцев, а PoS может быть перенесён на 2023
x.7
12:47
Я задал простой вопрос, когда видюхи отвалятся?
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DANYNAFIG
12:47
Разрабы ссали на майнеров с высокой колокольни , их за уши не кто не тащил майнить .
«Бомба сложности» в сети Ethereum откладывается на 6 месяцев, а PoS может быть перенесён на 2023
Юрий Меркулов
12:46
Они уже 5 лет как откладывают. Поэтому цены на карты уже не реагируют на ПоСы и прочее.
«Бомба сложности» в сети Ethereum откладывается на 6 месяцев, а PoS может быть перенесён на 2023
Evgeniy Som
12:45
а кто сказал что региональные дилеры продают с бешеными наценками? По мне они продают как раз по рекомендованным, благодаря чему днс у нас да и за рубежом магазины могли продавать видюхи по рекомендов...
NVIDIA ещё раз напомнила, что не в силах повлиять на розничную стоимость видеокарт
Юрий Меркулов
12:45
та новость - фейк. Ее же Зелот написал. Ни одного пруфа. Пока план прежний - 2 квартал 2022. Но, судя по предыдущим "обещаниям", далеко не факт, что даже в 2022 все это произойдет.
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AmigosSan
12:44
Из 12 серверов 2 оставалось месяц назад.
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LHR на 74% разблокирован на данный момент. То есть, не 10%, а 26%. А так да - покупают же.
Майнерам не удаётся в полной мере восстановить быстродействие видеокарт LHR, как считает NVIDIA
Phan-Chop
12:43
Дело в том что у этих майнеров не только железо, а у тех ребят у которых карточек тысячи могут и по понятиям разьяснить разрабам включая виталика какую бомбу сложности по жизни ему могут подарить.. во...
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