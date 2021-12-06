В начале года ожидается обновление мобильных платформ.

Тройка новых игровых ноутбуков Acer Nitro 5 отметилась в каталоге французского магазина PC21.fr, сообщает VideoCardz. Все модели оснащаются новыми мобильными процессорами Intel Alder Lake, а одна из новинок получила и новый мобильный дискретный ускоритель NVIDIA. В первую очередь стоит отметить модель под кодовым обозначением AN515-58 — 15,6 дисплей с частотой обновления 165 Гц и разрешением 1440p, 14-ядерный и 20-поточный процессор Intel Core i7-12700H с сочетанием производительных и эффективных ядер 6+8, а также дискретная графика GeForce RTX 3070 Ti. Объем оперативной памяти производитель решил ограничить 8 ГБ DDR4-3200, конечно, в такой конфигурации 16 ГБ смотрелись бы куда лучше. Стоимость данной модели без НДС около 1500 евро.

реклама

Пара других моделей с кодовыми обозначениями AN517-55 и AN515-58 оснащаются мобильным графическим ускорителем RTX 3050 Ti, но больший интерес вызывает процессор. Модель Intel Core i5-12500H замечена впервые и ее конфигурация неизвестна. Предварительные цены этих моделей без учета НДС близки к 1000 евро.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен 3080 MSI Gaming кардинально дешевле в Регарде чем везде RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Ранее в сети заметили премиальные ноутбуки от MSI на базе новых процессоров Intel Alder Lake и графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX, стоимость одной из моделей достигает 4800 евро.