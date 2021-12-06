Тройка новых игровых ноутбуков Acer Nitro 5 отметилась в каталоге французского магазина PC21.fr, сообщает VideoCardz. Все модели оснащаются новыми мобильными процессорами Intel Alder Lake, а одна из новинок получила и новый мобильный дискретный ускоритель NVIDIA. В первую очередь стоит отметить модель под кодовым обозначением AN515-58 — 15,6 дисплей с частотой обновления 165 Гц и разрешением 1440p, 14-ядерный и 20-поточный процессор Intel Core i7-12700H с сочетанием производительных и эффективных ядер 6+8, а также дискретная графика GeForce RTX 3070 Ti. Объем оперативной памяти производитель решил ограничить 8 ГБ DDR4-3200, конечно, в такой конфигурации 16 ГБ смотрелись бы куда лучше. Стоимость данной модели без НДС около 1500 евро.
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Пара других моделей с кодовыми обозначениями AN517-55 и AN515-58 оснащаются мобильным графическим ускорителем RTX 3050 Ti, но больший интерес вызывает процессор. Модель Intel Core i5-12500H замечена впервые и ее конфигурация неизвестна. Предварительные цены этих моделей без учета НДС близки к 1000 евро.
Ранее в сети заметили премиальные ноутбуки от MSI на базе новых процессоров Intel Alder Lake и графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX, стоимость одной из моделей достигает 4800 евро.