Лучшие процессоры Intel Alder Lake и новые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080/3070 Ti для ноутбуков.

Интернет-сыщик @momomo_us обнаружил в каталоге неназванного интернет-магазина линейку новых ноутбуков от MSI. Все восемь моделей относятся к премиальному сегменту. Конфигурации содержат еще не анонсированные 14-ядерные (6+8) и 20-поточные гибридные процессоры Intel Core i7 и i9 семейства Alder Lake вместе с дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (GN20-E8) и RTX 3070 Ti (GN20-E6), отмечает VideoCardz. Взглянем на цену этих устройств.

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Самым недорогим вариантом в списке является 15-дюймовая модель MSI GS66-002XES с процессором Core i7, видеокартой GeForce RTX 3070 Ti Max-Q и 32 ГБ оперативной памяти — около 2700 евро. Лучшей моделью является MSI GE76 Raider с экраном 17-дюймов. За него придется отдать 4768 евро, с учетом скидки. В эту стоимость входит процессор Core i9-12900HK, GeForce RTX 3080 Ti, 64 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом 2 ТБ. Официальная информация о новых ноутбуках и их компонентах ожидается на выставке CES 2022, 4 января.