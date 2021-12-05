Надежды на выход новых Threadripper на базе архитектуры Zen 3 все еще есть.

Высокопроизводительные процессоры AMD Ryzen Threadripper на базе архитектуры Zen 3 до сих пор не появились на рынке. Официальной информации о них нет, а по данным различных инсайдеров, 5000 серия Ryzen Threadripper под кодовым именем Chagall уже несколько раз откладывалась, причем некоторые из слухов указывают даже на отмену HEDT моделей и сжатия серии только до вариантов WX.

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Тесты нескольких процессоров AMD Ryzen Threadripper 5000 появлялись в интернете, а теперь известный интернет сыщик @momomo_us обнаружил одну из моделей в каталоге тайваньского поставщика. Это 32-ядерный и 64-поточный HEDT вариант Ryzen Threadripper 5970X с базовой и максимальной частотой 3,8/4,7 ГГц. Так что надежды на выход новых Threadripper сохраняются, возможно, компания представит их в следующем году. Также стоит отметить, что многочисленные слухи указывают на подготовку ко второй половине 2022 года долгожданной новой HEDT платформы Intel LGA4677 с платами на базе чипсета W790 и процессорами Sapphire Rapids.