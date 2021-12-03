Инсайдеры не дают остыть слухам о новой бюджетной видеокарте NVIDIA.

Слухи о подготовке компанией NVIDIA видеокарты GeForce RTX 3050 для бюджетного сегмента продолжают появляться. На этот раз информатор @hongxing2020 назвал ориентировочную дату выхода модели, к слову, в прошлом этом пользователь был одним из тех, кто предсказывал выход обновленной GeForce RTX 2060 в декабре. Теперь информатор утверждает, что продажи GeForce RTX 3050 начнутся 27 января. Таким образом видеокарта присоединяется к большому списку потенциальных январских анонсов.

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Как сообщалось накануне, GeForce RTX 3050 должна получить 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с шиной 128 бит и тот же графический процессор, что и старшая модель RTX 3060, но с меньшим количеством активных вычислительных блоков и CUDA ядер. Модель должна быть гораздо производительнее аналогичных вариантов для ноутбуков, где используется графический процессор GA107 классом ниже и в два раза меньше объем видеопамяти.