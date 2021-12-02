Уверенность инсайдеров в анонсе растет.

Похоже, что NVIDIA все-таки собирается выпустить бюджетные видеокарты GeForce RTX 3050 для настольных ПК. На это намекает достаточно известный Twitter-инсайдер @kopite7kimi, который сегодня назвал графический процессор и объем видеопамяти для этой модели. По информации инсайдера, GeForce RTX 3050 получит GA106-150-Kx-A1 и 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Таким образом настольная модель будет существенно лучше мобильной, в основе которой лежит графический процессор GA107 и только 4 ГБ видеопамяти.

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Как отмечает ресурс VideoCardz, такой шаг можно обосновать желанием NVIDIA представить лучший продукт и в бюджетном сегменте, где намечается нешуточная конкуренция. На подходе модели Radeon RX 6500 и 6400 от AMD, а также младшие Intel Arc. Их официальные характеристики неизвестны, но в ряде слухов утверждается, что модели AMD получат только 4 ГБ видеопамяти с чипами GDDR6 14 Гбит/с и шиной 64 бит, модели Intel приписывают 6 ГБ GDDR6 с шиной 96 бит, но чипами 16 Гбит/с. В этих моделях графические процессоры должны получить до 1024 шейдерных блоков, а в GA106-150 присутствует 3072 CUDA-ядра.