Простая и небольшая коробка без дополнительной защиты.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Valve сообщила о готовности финального прототипа игровой консоли Steam Deck и показала упаковку, в которой устройство будут получать покупатели. В ближайшее время финальный прототип Steam Deck будет тестироваться разработчиками, затем в дизайн внесут небольшие изменения и наконец-то начнется массовое производство.

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Покупатели получат Steam Deck в небольшой коробке, вероятно, она сохранит такой простой дизайн. Мнения по этому поводу могут разделиться, кто-то считает, что упаковка — это неотъемлемая часть продукта, то с чем покупатель контактирует в первую очередь и то, что вызывает у него первые эмоции, поэтому и при создании упаковки нужен особый подход. Но нужно согласиться, какой бы упаковка красивой не была, вскорости она оказывается на свалке, это мнение другой части пользователей, которые рады, что утилизация не доставит хлопот. Однако Valve смогла внести изюминку и в такую невзрачную коробку, открывая ее можно увидеть пояснения на разных языках, где вы можете играть в Steam Deck. В глаза сразу бросаются надписи на русском языке: «на дереве» и «в туалете», первое, конечно, не безопасно, а вот второе — классика. Также фанаты Valve могут заметить здесь различные отсылки к играм компании.

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Внутри коробки буклет с информацией, Steam Deck в специальном футляре и зарядное устройство. Не помешали бы дополнительные защитные элементы из пенопласта, но их тут нет. Первые поставки Steam Deck ожидаются в феврале 2022 года.