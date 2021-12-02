Стальная рама, регулируемая подвеска, разгоняется до 16 км/ч!

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В 2019 году на мероприятии в Лос-Анджелесе Илон Маск (Elon Musk) представил не только электропикап Cybertruck, но и прототип электрического квадроцикла Cyberquad. Если о Cybertruck мы слышим регулярно, то о квадроцикле до недавнего времени никаких новостей не появлялось.

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В сентябре компания Tesla зарегистрировала товарный знак Cyberquad для одежды и обуви, в том числе детской, что вызвало некоторое недоумение, но могло объясняться подготовкой фирменной одежды и аксессуаров для владельцев пикапа и квадроцикла, тогда еще надежды на начало массового производства Cybertruck в 2021 году сохранялись. Накануне ситуация прояснилась — Tesla представила детский квадроцикл Cyberquad for Kids.

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Cyberquad for Kids обладает габаритами 1194x661x686 мм, весом чуть более 55 кг и стоит $1900. Как и полагается, привод полностью электрический. Квадроцикл выполнен в соответствующем угловатом футуристичном дизайне Cybertruck и напоминает прототип взрослой модели, оснащение солидное: на задней оси дисковой тормоз, а подвеску можно регулировать. Аккумулятор обеспечивает запас хода до 24 км. Разогнаться Cyberquad может до 16 км/ч. Как отмечает компания, Cyberquad for Kids подойдет для детей в возрасте от 8 лет и весом до 68 кг. Больше характеристик и мануалы можно найти на странице поддержки магазина Tesla.