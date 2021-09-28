Прототип электрического квадроцикла Tesla Cyberquad впервые появился на публике вместе с пикапом Cybertruck во время мероприятия в Лос-Анджелесе, в 2019 году. Тогда квадроцикл демонстрировал вместительность, грузоподъемность и надежность кузова Cybertruck. Он получил такой же футуристический угловатый дизайн. Позже выяснилось, что квадроцикл задумывался как опция для покупателей Cybertruck. Практически никаких дополнительных подробностей о Cyberquad раскрыто не было, а продемонстрированный прототип был построен на базе трансмиссии Yamaha. С тех пор будущее квадроцикла остается туманным, но, похоже, что Tesla все еще планирует выпустить его.
реклама
Ресурс Electrek обнаружил регистрацию компанией Tesla товарного знака Cyberquad, но не для квадроцикла. Как объясняется, заявка на регистрацию торговой марки для транспортного средства была подана в 2019 году, а сейчас заявка подана для серии одежды и обуви, в списке присутствует даже детская одежда (infant wear). Можно предположить, что вместе с Cyberquad компания захочет предложить клиентам фирменную одежду, аксессуары и, возможно, экипировку в таком же стиле. Поэтому, хоть и косвенно, регистрация товарного знака для одежды намекает на подготовку квадроцикла.