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Tesla подала заявку на регистрацию торговой марки Cyberquad для одежды и обуви
Ранее под торговой маркой Cyberquad был зарегистрирован электрический квадроцикл, похоже, его все еще планируют выпустить.
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Прототип электрического квадроцикла Tesla Cyberquad впервые появился на публике вместе с пикапом Cybertruck во время мероприятия в Лос-Анджелесе, в 2019 году. Тогда квадроцикл демонстрировал вместительность, грузоподъемность и надежность кузова Cybertruck. Он получил такой же футуристический угловатый дизайн. Позже выяснилось, что квадроцикл задумывался как опция для покупателей Cybertruck. Практически никаких дополнительных подробностей о Cyberquad раскрыто не было, а продемонстрированный прототип был построен на базе трансмиссии Yamaha. С тех пор будущее квадроцикла остается туманным, но, похоже, что Tesla все еще планирует выпустить его.

Прототип квадроцикла Cyberquad.
Фото Reddit u/Kruzat, CC BY-SA 4.0, из архива Wikimedia Commons

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Ресурс Electrek обнаружил регистрацию компанией Tesla товарного знака Cyberquad, но не для квадроцикла. Как объясняется, заявка на регистрацию торговой марки для транспортного средства была подана в 2019 году, а сейчас заявка подана для серии одежды и обуви, в списке присутствует даже детская одежда (infant wear). Можно предположить, что вместе с Cyberquad компания захочет предложить клиентам фирменную одежду, аксессуары и, возможно, экипировку в таком же стиле. Поэтому, хоть и косвенно, регистрация товарного знака для одежды намекает на подготовку квадроцикла.

#tesla #электромобили #tesla cybertruck
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