В новом драйвере NVIDIA Game Ready 497.09 появилась поддержка неанонсированной GeForce RTX 2060 12 ГБ, слухи о которой ходят уже не один месяц. Компания указала соответствующую информацию в примечаниях, отдельно про запуск «новой» видеокарты пока нигде не упоминается, нет ни записи в блоге, ни информации на главном сайте.
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Как сообщалось ранее, GeForce RTX 2060 12 ГБ по производительности должна расположиться между обычным и SUPER вариантом видеокарты. Количество CUDA-ядер у модели, по слухам, соответствует SUPER варианту, а шина видеопамяти – обычному варианту. Урезанная шина может указывать на меньшее количество блоков ROP. Но пока это лишь догадки, компания может внести в графический процессор и другие, менее очевидные изменения.
По информации из многочисленных слухов, представить видеокарту должны 7 декабря. Не исключено, что продукт будет доступен только сборщикам готовых систем.