Компания Scythe представила новый «эликсир» для любителей разгона, энтузиастов и обычных пользователей, которым необходимо повысить эффективность охлаждения компонентов ПК. Речь идет о высокоэффективной термопасте Thermal Elixer G (SCTEG-1000), в состав компонентов которой производитель добавил графен, материал, известный своими уникальными теплофизическими характеристиками, в том числе, очень высокой теплопроводностью.
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Scythe заявляет, что термоинтерфейс универсален, подходит для применения в системах охлаждения центральных и графических процессоров, не вызывает коррозию и не проводит электрический ток, сохраняя свойства не менее 5 лет.
Термопаста Thermal Elixer G рассчитана на работу в диапазоне температур от -20°С до +120°С. Среди характеристик стоит отметить теплопроводность 11 Вт/м·К и динамическую вязкость 600 кП (600 Па·с). Поставляется Thermal Elixer G в привычных шприцах, содержащих 3,5 грамма термопасты, в комплект входит также чистящая салфетка и шпатель, все это по рекомендованной цене 15 долларов США.