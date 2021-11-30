Издание DigiTimes раскрыло подробности о следующем поколении видеокарт NVIDIA.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Инсайдеры неоднократно сообщали, что новое поколение игровых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 серии должно быть выпущено в 2022 году. Теперь об этом говорится и в публикации тайваньского издания DigiTimes, выдержками из которой поделился пользователь Twitter RetiredEngineer (@chiakokhua).

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DigiTimes, в том числе, рассказывает о распределении заказов между компаниями на производство компонентов для новых видеокарт, якобы тайваньские производители будут преобладать в цепочке поставок компонентов: «Игровые графические процессоры NVIDIA ждет глобальное обновление в следующем году, тайваньские фабрики полностью обеспечивают поддержку 5-нм поколения RTX 40», — цитирует издание пользователь. Графические процессоры под кодовым названием Ada Lovelace для игровой линейки GeForce RTX, а также Hopper для ускорителей центров обработки данных будут производиться по 5-нм техпроцессу TSMC. В случае с Hopper говорится о применении технологии 2.5D упаковки TSMC под названием CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate).

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NVIDIA GeForce RTX 40 серии должны быть нацелены на превосходство не только в области игр, но и в области метавселенных, что может объяснять огромный прирост производительности, о котором сообщают инсайдеры. По предположениям @greymon55, целевая вычислительная производительность FP32 будущего флагмана GeForce RTX 40 находится на уровне около 90 Тфлопс, но какие архитектурные изменения скрываются за этими цифрами мы, скорее всего, не узнаем вплоть до релиза, как и в случае с Ampere.