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Носители архитектуры Zen3 присутствуют в серверном и потребительском сегменте, но для высокопроизводительных настольных платформ компания AMD так и не представила обновленные решения. Они существуют, что было подтверждено недавно попавшей в сеть документацией, а в конце августа один из будущих процессоров был замечен в базе данных компании Puget Systems с тестовыми результатами до 28% превышающими показатели аналога текущего поколения. Считалось, что новая серия Ryzen Threadripper появится в ноябре, но похоже, что ее выход снова перенесли.
Главный на текущий момент поставщик инсайдерской информации о продуктах AMD, вещающий из Twitter под псевдонимом Greymon55, в одном из комментариев отметил, что Chagall, именно такое имя носит семейство процессоров Ryzen Threadripper 5000 серии, снова отложен и до следующего года мы его вряд ли увидим. Ранее Greymon55 намекал, что 2022 год для AMD будет достаточно насыщенным, в его первой половине могут быть представлены потребительские процессоры на базе усовершенствованной архитектуры Zen3, включая модели с 3D компоновкой и увеличенным кэшем, мобильные 6-нм процессоры с графикой Navi 2 и поддержкой LP/DDR5, обновленная 6-нм мобильная графика Radeon 6000 и множество других продуктов.