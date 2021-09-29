Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo Начислено вознаграждение
Valve может разрабатывать автономную VR гарнитуру с встроенным процессором
В файлах инструмента SteamVR упоминается проект Deckard.
анонсы и реклама
RTX 3080 подешевела на треть за неделю
Рухнула цена MSI RTX 3060 Ti после падения крипты
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену

В декабре первые покупатели портативных игровых консолей Steam Deck получат свои устройства. Пока Steam Deck производит исключительно положительные впечатления и в случае успеха вполне вероятно, что компания продолжит работать над автономными устройствами. Датамайнеры уже обнаружили в коде SteamVR упоминание новой гарнитуры виртуальной реальности, ее кодовое название Deckard и похоже, что она автономная. Автором находки является блогер Брэд Линч, автор YouTube канала SadlyItsBradley. Записи в файлах SteamVR намекают на наличие у Deckard «автономного интерфейса».

Ricarda Mölck, Pixabay

реклама

 

анонсы и реклама
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
Дешевая RTX 3060 Ti Gigabyte по цене обычной 3060
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Как отмечает TheVerge со ссылкой на ArsTechnica, у Valve в разработке действительно находится прототип гарнитуры с встроенным процессором, или, скорее, APU, а также с новой системой отслеживания движений без использования внешних базовых станций. Такая версия гарнитуры не потребует привязки к ПК. Возможно, она разрабатывается для Steam Deck и будет оснащена встроенным чипом, чтобы снизить нагрузку на портативное устройство, производительности которого недостаточно для виртуальной реальности. Также авторы ресурса Techraptor указывают на патент Valve, где приводятся схемы гарнитуры, оснащенной массивным дополнительным модулем, в схемах ему отведено место на затылке пользователя.

#steam #valve #виртуальная реальность #valve index
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Manjaro - альтернатива Windows 10
Мошенники взламывают Steam аккаунты под предлогом раздачи Discord Nitro
Разработчики CS:GO опубликовали правила "честной игры", за нарушение которых последует блокировка
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходность майнинга Ethereum обвалилась -сроки окупаемости карт RTX 30 приблизились к отметке 2 года
51
Поставщики Intel и Nvidia временно остановят производство в Китае из-за отключения электростанций
10
В России может быть введён полный запрет майнинга и торговля криптовалютами – эксперты РБК
178
Ethereum 2.0 переоценён, а доходность может оказаться в 23 раза меньше, чем при майнинге Эфира
15
Японцы стоят в очереди за Oreo с покемонами, а редкий с Мяутом продаётся за 7 000 000 рублей
11
В Steam появилась живописная технодемка The Market of Light на движке Unreal Engine 5
4
Китайская компания Alibaba запретила продажу любых товаров, связанных с майнингом
17
Количество пользователей TikTok достигло 1 миллиарда
11
Rockstar Games заблокировала все упоминания о GTA 6 на своём официальном YouTube-канале
3
Авторы гоночной аркады Hot Wheels Unleashed напомнили о скором релизе с помощью зрелищного трейлера
+
Ремейк System Shock находится на завершающих стадиях производства, релиз — скоро
5
В Overwatch появилось новое поле боя — правда, оно для режима Deathmatch
+
В Китае запретили детям до 16 лет вести прямые трансляции
40
Австралийские специалисты модифицировали Tesla Model 3 в гибрид с 95-м бензином
9
Стали известны системные требования Battlefield 2042: минимум Ryzen 5 3600 и Radeon RX 560
10
Инженеры из Швейцарии предложили новый метод переработки пластика
8
Соединенные Штаты провели испытания гиперзвукового оружия
369
Пошаговая стратегия Rise of Humanity про противостояние роботам через месяц выйдет в раннем доступе
1
Правительство РФ утвердило поисковую систему «Яндекса» используемой по умолчанию на продаваемых в стране смартфонах с 2022 года
26
Тесты показали значительный рост автономности iPhone 13 по сравнению с предыдущими поколениями
2

Популярные статьи

Как в игре World of Tanks мне удается обходить балансировщик, который контролирует процент побед
147
5 причин, по которым я пропущу Windows 11 и еще несколько лет буду пользоваться Windows 10
129
Windows 10 Pro с бесплатным обновлением до Windows 11 за $8.41 – скидки на ПО до 90% в KeysOff
Запрет на майнинг криптовалют в Китае скорее всего не поможет вам купить новую видеокарту
26
Битва процессоров: Core i3-10325 VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
10
Проект компактного SFFPC на платформе DeskMini X300 в корпусе блока питания be quiet!
17
По каким причинам я никогда не куплю ультразвуковую стиральную машину и отпугиватель грызунов
19
Dune или Дуня или за что следует любить эту франшизу
49
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky. Часть вторая
2
Обзор и тестирование мини-ПК ASUS PB62
1

Сейчас обсуждают

Мегавольт
13:38
Напишите как разогнать муравьев.
По каким причинам я никогда не куплю ультразвуковую стиральную машину и отпугиватель грызунов
Зю
13:38
Тюльпановая лихорадка
Японцы стоят в очереди за Oreo с покемонами, а редкий с Мяутом продаётся за 7 000 000 рублей
Yuri Myakotin
13:37
Регуляторов надо отстреливать. Чтобы именно были анархия и угар. Чем более жестоким и хаотичным будет мир - тем лучше, меньше останется слабаков и "снежинок". Наркотики продавать на каждом углу и рек...
В Overwatch появилось новое поле боя — правда, оно для режима Deathmatch
Роман Андреев
13:37
Гори ярче
Доходность майнинга Ethereum обвалилась -сроки окупаемости карт RTX 30 приблизились к отметке 2 года
den fed
13:29
для кончала ....
Роскомнадзор пригрозил YouTube полной блокировкой, если не будут сняты ограничения с каналов Russia Today
den fed
13:29
ты либералосос ?
Роскомнадзор пригрозил YouTube полной блокировкой, если не будут сняты ограничения с каналов Russia Today
Groove75
13:28
Правильно, всем работать на заводах. Нечего надувать мыльный пузырь непонятно чего
В России может быть введён полный запрет майнинга и торговля криптовалютами – эксперты РБК
Numitor
13:28
Вильнев уже отвечал на этот вопрос. Не будет реж версии
Dune или Дуня или за что следует любить эту франшизу
stockclock
13:28
Я тоже не знаю, походу кремлеботы )) Ну ещё тут АМД боты водятся может он путиносос, и чисто по зову сердца минусит ) ЗЫ Привет путиносос амудешник
Роскомнадзор пригрозил YouTube полной блокировкой, если не будут сняты ограничения с каналов Russia Today
den fed
13:26
откуда я знаю ....
Роскомнадзор пригрозил YouTube полной блокировкой, если не будут сняты ограничения с каналов Russia Today
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем