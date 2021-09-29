В файлах инструмента SteamVR упоминается проект Deckard.

В декабре первые покупатели портативных игровых консолей Steam Deck получат свои устройства. Пока Steam Deck производит исключительно положительные впечатления и в случае успеха вполне вероятно, что компания продолжит работать над автономными устройствами. Датамайнеры уже обнаружили в коде SteamVR упоминание новой гарнитуры виртуальной реальности, ее кодовое название Deckard и похоже, что она автономная. Автором находки является блогер Брэд Линч, автор YouTube канала SadlyItsBradley. Записи в файлах SteamVR намекают на наличие у Deckard «автономного интерфейса».

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Как отмечает TheVerge со ссылкой на ArsTechnica, у Valve в разработке действительно находится прототип гарнитуры с встроенным процессором, или, скорее, APU, а также с новой системой отслеживания движений без использования внешних базовых станций. Такая версия гарнитуры не потребует привязки к ПК. Возможно, она разрабатывается для Steam Deck и будет оснащена встроенным чипом, чтобы снизить нагрузку на портативное устройство, производительности которого недостаточно для виртуальной реальности. Также авторы ресурса Techraptor указывают на патент Valve, где приводятся схемы гарнитуры, оснащенной массивным дополнительным модулем, в схемах ему отведено место на затылке пользователя.