Небольшой обзор комплекта для разработчиков показал отличную производительность, иногда даже выше целевых показателей Valve.

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Первые заказчики получат портативную игровую консоль Steam Deck от Valve в декабре. Сейчас новинку могут опробовать только разработчики, получившие соответствующие комплекты от компании. Тестирование комплекта для разработчиков появилось на китайском портале ALI213, что обнаружил ресурс Tom’s Hardware. В тестировании была показана производительность в Shadow of the Tomb Raider, DOOM, Cyberpunk 2077 и Dota 2, а также уделено внимание различным особенностям работы с устройством.

При создании Steam Deck целевым уровнем производительности была кадровая частота 30 FPS, устройство справляется с поставленной задачей, иногда даже на высоких настройках, например в Shadow of the Tomb Raider. Пользовательские настройки между высоким и средним стандартным пресетом и вовсе позволяют получить 60 кадров в секунду.

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Похожий уровень производительности показывает и DOOM. А вот Cyberpunk 2077 автор тестирования решил запустить на высоких настройках и ожидаемо получил 20…30 кадров, комфортно играть не получится. Dota 2 замечательно работает на консоли — около 47 кадров при наилучших настройках графики. Устройство не перегревалось, температуры на задней панели не превышали 43 градусов, а батарея за три часа игры потеряла чуть более 50% заряда.