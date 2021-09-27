Новый подход позволит воссоздать в микросхеме структуру и функции нейронных сетей мозга.

Ведущие инженеры Samsung и ученые Гарвардского университета предложили новую идею, потенциально способную привести к созданию похожих на мозг чипов, обладающих низким энергопотреблением и способностями к легкому обучению, адаптации, саморазвитию и познанию. Специалисты хотят вернуть фокус нейроморфной инженерии на обратное проектирование мозга путем воссоздания в кремнии структуры и функций его нейронных сетей.

Идея заключается в применении передовых инструментов нейробиологии для «копирования» функциональной карты нейронных связей мозга млекопитающих и «вставки» полученного коннектома в структуру 3D флэш или ReRAM памяти с проводимостью, запрограммированной для отражения силы каждой нейронной связи.

Схема быстрой прямой записи в память включает разветвленную систему энергонезависимых запоминающих устройств, разработанных специально для изучения и воспроизведения карты нейронных связей при непосредственном контроле регистрируемых внутриклеточных сигналов. Регистрация электрических сигналов большого количества нейронов с высокой чувствительностью и с учетом силы каждой связи возможна благодаря матрице наноэлектродов.

Матрица наноэлектродов — разработка научного сотрудника SAIT (Samsung Advanced Institute of Technology) Донхи Хэма и профессора Гарвардского университета Хункунь Парка. Подробности разработки описаны в статье «Нейроморфная электроника, основанная на копировании и вставке мозга», опубликованной Nature Electronics. Соавторами публикации выступают президент и генеральный директор Samsung SDS Сунг Хван и вице-председатель и генеральный директор Samsung Electronics Ки Нам Ким.

Исследования в области нейроморфной инженерии одно из направлений исследований Samsung в целях укрепления лидерства в области полупроводников и искусственного интеллекта следующего поколения.

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Источник: Samsung Electronics, Neuromorphic electronics based on copying and pasting the brain (Nature).