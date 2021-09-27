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В предполагаемый список бесплатных игр PlayStation Plus на октябрь входит Hell Let Loose
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В последнее время на французской платформе-агрегаторе скидок Dealabs публикуются точные предсказания бесплатных игр для владельцев подписки PlayStation Plus на грядущий месяц. Пользователь billbil-kun опубликовал предполагаемую октябрьскую подборку. В нее вошли три игры.

Ben Iwara, Unsplash

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На первом месте Hell Let Loose — реалистичный многопользовательский шутер, переносящий игрока на поля сражений Второй мировой войны. На ПК игра уже доступна в сервисе Steam, где у нее достаточно высокий рейтинг — 85% положительных отзывов. Там же можно увидеть высокие оценки игровых изданий и хороший рейтинг на Metacritic — 79 баллов. Выход консольной версии игры назначен на 5 октября, таким образом игра прямо на релизе может оказаться в списке PlayStation Plus, но только для владельцев новой игровой консоли PS5.

Источник: Dealabs

 

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Владельцам PS4 будут доступны две игры. Ими могут стать файтинг Mortal Kombat X и симулятор гольфа PGA Tour 2K21. Mortal Kombat X уже попадала в подборку PS Plus, а разработчики из NetherRealm Studios уже успели выпустить следующую часть в 2019 году. Любителям спортивных игр повезло больше, их порадует симулятор гольфа PGA Tour 2K21, релиз которого состоялся в 2020 году.

#игры #playstation 5 #playstation 4 #playstation #бесплатные игры #playstation plus
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