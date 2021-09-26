Гибридная трансмиссия австрийской компании Obrist компакта, эффективна и обладает привлекательной ценой.

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Австрийская компания Obrist разработала трансмиссию HyperHybrid Powertrain. Это готовая система, объединяющая бензиновый генератор с нулевым уровнем вибрации и низкими выбросами, топливный бак, аккумуляторы, электродвигатели и управляющую электронику.

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Базовая версия включает двухцилиндровый генератор мощностью 40…45 кВт, аккумулятор емкостью 17,3 кВт·ч и электродвигатель 100 кВт. Генератор устанавливается в передней части, там, где у электромобилей теперь располагается дополнительный багажник. Электродвигатель устанавливается на заднюю ось. Производительная версия предлагает генератор с турбонаддувом мощностью 85 кВт, аккумулятор 25,9 кВт·ч и пару электродвигателей общей мощностью 200 кВт с возможностью реализации полного привода.





В числе модифицированных Obrist электромобилей присутствует Tesla Model 3. Модификация с базовой версией HyperHybrid получила название OBRIST HyperHybrid Mark II. Генератор работает на 95 бензине, расход которого на 100 км составляет около 2 литров. Расход заряда на 100 км — 7,3 кВт·ч.

Как сообщает Carscoops, на недавнем автосалоне в Мюнхене на стенде Obrist присутствовала демонстрационная модификация Tesla Model Y и сейчас компания ведет переговоры с автопроизводителями о лицензировании технологии, стоимость оборудования составляет всего 2000 евро. Дальность пробега при работе только от аккумулятора достигает 96 километров, а в гибридном режиме от 700 до 1500 км, в зависимости от условий, ранее сообщал ресурс Insideevs.